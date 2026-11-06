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Inspektorat Dalami Pungli Rekrutmen Pegawai Dishub Surabaya Total Kerugian Rp80 Juta

Jumat, 06 November 2026 – 15:33 WIB
Inspektorat Dalami Pungli Rekrutmen Pegawai Dishub Surabaya Total Kerugian Rp80 Juta - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ketika bertemu terduga ASN pungli, Jumat (6/11). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengusut dugaan praktik pungutan liar (pungli) dengan modus rekrutmen pegawai kontrak Dinas Perhubungan (Dishub), senilai Rp80 juta.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengetahui informasi dugaan pungli itu melalui layanan aduannya. Yakni ada sejumlah orang mengaku diminta uang Rp20 juta agar bisa bekerja di Dishub.

Pelapor mengaku diminta orang aparatur sipil negara (ASN) bernama Sri Lestari yang dulunya di Dishub dan sudah pindah ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Surabaya.

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“Saya tanya apakah uang Rp20 juta dari masing-masing orang dibawa oleh ASN yang bersangkutan atau disetorkan kepada pihak lain,” kata Eri dalam keterangan persnya, Jumat (6/11).

Eri menyebut tidak memberi toleransi atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan pegawai. Dia minta Inspektorat mengungkap semua pihak yang terlibat.

“Praktik seperti ini sama saja dengan mencoreng nama baik Pemerintah Kota Surabaya," ucapnya.

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Dia juga ingin Inspektorat menjatuhkan sanksi tegas ketika dugaan pelanggaran tersebut terbukti. Bahkan, bagi ASN yang telah menerima bagian dari Rp80 juta itu bisa diberhentikan.

"Saya memerintahkan agar melakukan pemeriksaan serta memberikan sanksi paling berat. Saya pastikan yang terbukti menerima uang harus ditindak tegas, bahkan diberhentikan," jelasnya.

Inspektorat tengah mendalami pungli rekrutmen pegawai Dishub Surabaya dengan total kerugian Rp80 juta
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TAGS   ASN Eri Cahyadi Pemkot Surabaya pungli Dishub Surabaya

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