Gunung Bromo Erupsi, BPBD Probolinggo Petakan Jalur Evakuasi dan Posko Pengungsian

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo memetakan kembali jalur evakuasi dan titik posko pengungsian setelah Gunung Bromo mengalami erupsi pada Kamis (5/11) petang.

Pemetaan dilakukan bersama TNI dan Polri sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan erupsi susulan.

"Hari ini kami bersama TNI dan Polri melakukan pemetaan kembali jalur evakuasi dan titik-titik posko pengungsi sebagai upaya mitigasi apabila sewaktu-waktu Gunung Bromo erupsi kembali," kata Kepala Pelaksana BPBD Probolinggo Oemar Sjarif saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (6/11).

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Gunung Bromo mengalami erupsi pada Kamis (5/11) pukul 17.11 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau 2.829 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Oemar mengatakan BPBD Probolinggo terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak lintas sektor untuk memantau aktivitas vulkanik gunung tersebut. Koordinasi dilakukan antara lain dengan Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Bromo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS).

Berdasarkan pemantauan hingga Jumat pagi, aktivitas vulkanik Gunung Bromo terpantau stabil. Status gunung tersebut masih berada pada Level II atau Waspada dan belum mengalami peningkatan.

"Tidak ada peningkatan atau kenaikan status Gunung Bromo, sehingga statusnya tetap waspada. Masyarakat dan wisatawan dilarang memasuki kawasan dalam radius 1 km dari kawah aktif Bromo," katanya.

Data pengamatan kegempaan selama 24 jam pada Kamis mencatat satu kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 23 milimeter dan durasi 46 detik.