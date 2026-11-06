Arema FC Hadapi Madura United dengan Persiapan Singkat, Andre Caldas Tetap Optimistis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arema FC tetap optimistis menghadapi Madura United pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 meski memiliki waktu persiapan yang lebih singkat akibat padatnya jadwal pertandingan.

Duel Derby Jawa Timur tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam.

Madura United menjadi tantangan tersendiri bagi Arema FC. Tuan rumah saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 16 poin, sedangkan Singo Edan berada di peringkat ke-11 dengan sembilan poin.

Pertandingan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Arema FC untuk memperbaiki posisi di klasemen dan membuktikan kemampuan tim menghadapi keterbatasan waktu persiapan.

Pelatih Arema FC Andre Caldas mengakui persiapan tim kali ini lebih singkat dibandingkan pertandingan sebelumnya. Padatnya jadwal dan perjalanan membuat tim tidak memiliki waktu latihan selama satu pekan penuh.

"Persiapan untuk pertandingan melawan Madura United sedikit lebih singkat dibandingkan persiapan laga kami biasanya, yang mana kami biasanya memiliki waktu satu minggu penuh untuk berlatih," ujar Andre dikutip dari laman ileague.id, Jumat (6/11).

Dia menjelaskan jeda pertandingan melawan Bali United dan RANS Nusantara FC serta perjalanan menuju Pamekasan membuat waktu latihan semakin terbatas.

Meski demikian, Arema FC berusaha memaksimalkan waktu yang tersedia untuk mematangkan persiapan menghadapi Madura United.