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Semeru Erupsi 4 Kali Disertai Awan Panas, BPBD Lumajang Perketat Pemantauan

Jumat, 06 November 2026 – 10:35 WIB
Semeru Erupsi 4 Kali Disertai Awan Panas, BPBD Lumajang Perketat Pemantauan - JPNN.com Jatim
Gunung Semeru erupsi disertai luncuran awan panas yang tidak teramati secara visual karena tertutup kabut pada Selasa (3/11/2026) siang. ANTARA/HO-PVMBG

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang memperketat pemantauan Gunung Semeru setelah terjadi empat kali erupsi disertai awan panas guguran (APG) pada Kamis (5/11). Jarak luncur awan panas tercatat mencapai 4,5 kilometer ke arah tenggara.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Yudhi Cahyono mengatakan, peningkatan pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi potensi dampak aktivitas vulkanik terhadap masyarakat.

"Kami meningkatkan kesiapsiagaan, sehingga pemantauan intensif dilakukan melalui sejumlah pos pantau untuk mengikuti perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Semeru sekaligus mengantisipasi potensi dampaknya terhadap masyarakat," kata Yudhi Cahyono.

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Menurutnya, pemantauan dilakukan melalui kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di sejumlah titik strategis, terutama kawasan Curah Kobokan dan Oro-Oro Ombo.

"Tim Reaksi Cepat (TRC) siaga penuh dibantu dengan TNI, apabila sewaktu-waktu ada APG susulan dan petugas melakukan pemantauan melalui CCTV dari pos-pos pantau Curah Kobokan dan Oro-Oro Ombo,” tuturnya.

Berdasarkan catatan petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, empat kali erupsi disertai APG terjadi pada pukul 06.33 WIB, 08.43 WIB, 09.24 WIB, dan 14.56 WIB.

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Pada erupsi pertama, APG tercatat meluncur sejauh 3 kilometer. Kemudian, pada pukul 08.43 WIB, jarak luncur mencapai 3,5 kilometer.

Erupsi ketiga pada pukul 09.24 WIB disertai APG dengan jarak luncur 4,5 kilometer. Sementara erupsi terakhir pada pukul 14.56 WIB menghasilkan APG sejauh 3,5 kilometer.

Gunung Semeru erupsi empat kali disertai awan panas guguran pada 5 November. BPBD Lumajang memperketat pemantauan, jarak luncur APG mencapai 4,5 km.
Sumber Antara
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TAGS   erupsi semeru Gunung Semeru bpbd lumajang awan panas semeru pemantauan gunung semeru

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