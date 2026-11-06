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Cuaca Malang 6 November 2026, Pagi dan Siang Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

Jumat, 06 November 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 6 November 2026, Pagi dan Siang Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (5/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah di seluruh kawasan.

Sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

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Malamnya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso dan Singosari. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

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Sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan. 

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga gerimis.
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