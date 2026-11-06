Balai Besar TNBTS Buka Kembali Izin Shooting dan Event di Gunung Bromo

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kembali membuka perizinan event dan pengambilan gambar atau shooting, setelah kawasan tersebut dinyatakan aman.

Pembukaan perizinan aktivitas tersebut tertuang dalam Balai Besar TNBTS melalui Surat Pengumuman Nomor: PG.31/T.8/BIDTEK/HMS.01.07/B/11/2026 yang diterbitkan, Kamis (5/11).

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjhaja Nugraha mengatakan keputusan itu merupakan hasil dari sejumlah pertimbangan setelah melakukan pemantauan.

“Kelembapan vegetasi, curah hujan harian, dan pemetaan titik panas tingkat kerawanan kebakaran hutan di seluruh kawasan TNBTS saat ini telah menurun ke tingkat aman terkendali,” kata Rudi dalam suratnya.

Selain itu, TNBTS juga melakukan evaluasi kondisi lapangan tersebut dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan aktivitas wisata, dan sosial ekonomi masyarakat.

“pengambilan gambar untuk aktivitas shooting penyelenggaraan event di kawasan TNBTS yang sebelumnya dihentikan sementara, resmi dibuka kembali terhitung mulai tanggal diterbitkannya pengumuman ini,” jelasnya.

Dengan demikian, Rudi mengimbau bagi event organizer (EO), rumah produksi (PH), dan seluruh penyelenggara acara, tetap mengajukan permohonan izin sesuai peraturan perundangan.

Berdasarkan data TNBTS, total ada 11 izin yang diberikan untuk pengambilan gambar pada tahun ini. Hingga pihaknya menutup sementara karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pada 7 September 2026.