ASENSI Ingatkan UMKM Daftarkan Merek Sejak Awal, Jangan Tunggu Produk Terkenal

jatim.jpnn.com, TANGERANG - Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melindungi merek dagang sejak awal membangun bisnis. Langkah tersebut penting agar produk lokal tidak hanya berkembang dari sisi penjualan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan melalui sistem lisensi maupun waralaba.

Ketua Umum ASENSI Susanty Widjaya mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI), terutama perlindungan merek. Tidak sedikit pengusaha yang baru terpikir mendaftarkan merek setelah produknya dikenal luas oleh masyarakat.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila merek yang digunakan ternyata lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain.

"Bagaimana caranya merek itu dapat dikomersialisasikan? Tugas kami sebagai asosiasi lebih banyak memperkenalkan apa itu HKI. Karena banyak pengusaha, khususnya UMKM, yang belum terlalu paham mengenai hak kekayaan intelektual dan bagaimana melindunginya," ujar Susanty saat ditemui dalam ajang KRISTAInterFOOD 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang.

Dia mengingatkan perlindungan merek seharusnya menjadi perhatian sejak awal usaha dibangun. Sebab, merek bukan sekadar nama produk, melainkan juga identitas dan logo yang membedakan suatu usaha dengan produk lainnya.

"Jangan sampai jualan dulu, baru berpikir mendaftarkan merek. Ketika sudah ramai, ternyata ada orang lain yang lebih dahulu mendaftarkan. Akhirnya yang punya usaha asli justru terlambat," jelasnya.

Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, ASENSI aktif melakukan audiensi dan edukasi bersama pemerintah serta sejumlah kementerian sejak 2019. Edukasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan pendaftaran merek, tetapi juga tahapan pengembangan bisnis.

Pelaku UMKM didorong memahami cara membangun merek, mengembangkan produk, hingga mengomersialisasikannya melalui sistem lisensi dan waralaba. Dengan demikian, usaha tidak hanya berorientasi pada penjualan produk, tetapi juga memiliki sistem bisnis yang dapat dikembangkan melalui kemitraan.