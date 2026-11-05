Gelato World Cup KRISTAInterFOOD 2026, Peserta Ditantang Racik Dua Gelato dalam Satu Jam

jatim.jpnn.com, TANGERANG - Sepuluh peserta dari berbagai negara Asia unjuk kemampuan dalam Gelato World Cup Asian Gelatiere Individual Competition di ajang KRISTAInterFOOD 2026. Mereka ditantang membuat dua jenis gelato, yakni milk base dan water base, hanya dalam waktu satu jam.

Kompetisi yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, itu menguji kreativitas, kemampuan teknik, serta ketepatan peserta dalam meracik gelato dengan cita rasa yang seimbang.

Captain Floor Gelato World Cup di KRISTAInterFOOD 2026 Caesar Andri menjelaskan setiap negara mengirimkan satu peserta yang didampingi seorang asisten untuk membantu proses pengerjaan.

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Pada kategori milk base, peserta diminta menghadirkan cita rasa autentik yang merepresentasikan karakter negara masing-masing. Sementara itu, tantangan berbeda diberikan pada kategori water base. Peserta harus mengolah gelato menggunakan puree buah yang ditentukan melalui sistem undian atau black box.

“Jadi, begitu peserta naik, baru kami lakukan undian. Masing-masing negara akan mendapatkan buah apa. Nah, di situlah kemampuan peserta akan diuji karena resepnya langsung dibuat dalam waktu satu jam,” ujar Caesar, Kamis (5/11).

Peserta juga diperbolehkan menambahkan rempah-rempah maupun fresh herbs untuk memperkaya karakter rasa. Panitia menyediakan sejumlah bahan tambahan, seperti kayu manis (cinnamon), cengkih (clove), thyme, rosemary, basil, hingga pandan.

Mereka dituntut mampu menentukan kombinasi bahan yang tepat agar menghasilkan cita rasa harmonis tanpa menghilangkan karakter utama buah.

Caesar mengatakan penilaian kompetisi mencakup sejumlah aspek, mulai dari suhu penyajian (serving temperature), tampilan gelato, hingga komposisi dan keseimbangan rasa.