Unair Gelar KPPTI 2026, Bahas Gagasan untuk Kebijakan Masyarakat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Airlangga (Unair) menggelar Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026. Ada sekitar 1.607 pimpinan perguruan tinggi dan praktisi industri berkumpul.

Unair dalam konferensi tersebut mengusung tema Transformasi Pendidikan Tinggi Menuju Keberdampakan: Elaborasi Teknologi dan Kearifan Lokal yang Inklusif dan Humanis.

Rektor Unair Prof Muhammad Madyan mengatakan acara yang digelar 10 sampai 13 November 2026, itu sebagai langkah perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

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“Berbagai gagasan, inovasi, dan hasil pembahasan dalam forum ini harapannya dapat tersampaikan kepada masyarakat luas,” kata Madyan di salah satu hotel Surabaya, Kamis (5/11).

Madyan menyebut pihaknya berkomitmen untuk memperkuat transformasi pendidikan tinggi nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat.

“Penyelenggaraan KPPTI tahun 2026 ini akan dihadiri oleh ini lebih dari 1.607 peserta dari berbagai unsur meliputi perguruan tinggi, LLDikti, pemerhati pendidikan, dan asosiasi,” ujarnya.

Madyan berharap sejumlah gagasan dan rekomendasi yang telah dihasilkan dalam forum KPPTI 2026 tersebut, dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program nyata.

“Berbagai gagasan, inovasi, dan hasil pembahasan dalam forum ini, harapannya dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas,” ucapnya.