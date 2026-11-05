Haedar Nashir Minta Dugaan Penyadapan Ilegal Diusut Adil dan Transparan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), diusut secara adil, objektif, dan transparan.

Haedar menegaskan, setiap persoalan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan berdasarkan prinsip negara hukum.

"Setiap proses yang ada kaitannya dengan hukum dan proses hukum, tegakkan hukum dengan adil, objektif, dan transparan. Saya yakin ini fondasi kita karena kita negara hukum," kata Haedar saat dimintai tanggapan seusai Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri.

Dalam kasus itu, Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, mulai Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.

Haedar juga menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden agar tetap berjalan berdasarkan konstitusi dan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Kami juga mendukung langkah-langkah Presiden untuk tetap memimpin bangsa dan negara ini berbasis pada konstitusi dan untuk sebesar-besarnya hajat hidup rakyat, untuk persatuan, keadilan, kemakmuran," ujarnya.