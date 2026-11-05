Kekeringan 4 Bulan, PT Dok Pantai Lamongan Bantu 4 Desa dengan 50 Ribu Liter Air

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT Dok Pantai Lamongan menyalurkan bantuan 50.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Bantuan tersebut disalurkan melalui program DPL Peduli untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga.

Penyaluran bantuan yang dilaksanakan Senin (2/11) itu menyasar empat desa, yakni Desa Duduklor, Bapuk Bandung, Bapukbaru, dan Meluntur.

Masyarakat di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan selama sekitar 4–5 bulan terakhir.

Kepala Desa Duduklor Edi Purnomo menyampaikan apresiasi kepada PT Dok Pantai Lamongan atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

"Ribuan terima kasih kepada PT Dok Pantai Lamongan yang telah membantu memberikan air bersih kepada warga kami yang terdampak kekeringan selama 4–5 bulan terakhir. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga kami," ungkap Edi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11).

Manajemen PT Dok Pantai Lamongan melalui Indra Wahyu Dewata menyatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

"Kami berusaha untuk hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan ini. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kondisi yang dihadapi masyarakat serta menyegarkan hari-hari mereka," ujar Indra.

Penyaluran air bersih di Kecamatan Glagah tersebut menjadi kegiatan kedua dalam program DPL Peduli. Sebelumnya, perusahaan juga menyalurkan bantuan serupa kepada masyarakat di Kecamatan Karangbinangun.