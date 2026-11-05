Kebutuhan Warga Tumbuh, Mitra10 Buka Toko Kelima di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Supermarket bahan bangunan Mitra 10 meresmikan toko kelimanya di Surabaya yang berada di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo.

Diketahui, Mitra10 sebelumnya sudah lebih dulu membuka empat toko di Surabaya, yakni di Jalan Ahmad Yani, Jalan Kedungdoro, Jalan Wiyung, dan Jalan MERR.

"Surabaya adalah kota yang terus bertumbuh, begitu juga kebutuhan rumah warganya,” kata Direktur Utama Mitra10 Andy Totong ketika meresmikan toko baru, Kamis (5/11).

Andy mengatakan Mitra10 ingin mendekatkan ke masyarakat agar semakin mudah dijangkau. Sesuai tagline mereka The Easiest Place to Get Your Renovation Done.

“Dengan peresmian toko kelima ini, kami ingin semakin dekat dengan sahabat Mitra10 di Surabaya, terutama di wilayah timur, supaya renovasi rumah bisa dimulai tanpa repot,” ucapnya.

Selain itu, Andy ingin kehadiran toko baru Mitra10 tersebut bisa membawa manfaat bagi warga setempat. Yakni dengan membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat.



"Kami tidak ingin hanya hadir sebagai tempat belanja, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat Surabaya. Membuka kesempatan kerja adalah salah satu cara kami tumbuh bersama warga," ujarnya.

Sementara itu, General Manager Marketing Communication Mitra10 Erick Koswara menyebut perusahaannya tetap mengusung konsep ‘murah, lengkap, dan nyaman’ pada toko terbarunya.

“Kami ingin setiap sahabat Mitra10 pulang membawa solusi untuk rumahnya. Karena kami memastikan pilihannya lengkap, harga bersaing, dan pengalaman berbelanja menyenangkan,” tutur Erick.