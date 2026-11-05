Munas Tarjih Muhammadiyah Bahas 5 Agenda Strategis dari Fikih Lansia-Kedaulatan Pangan

jatim.jpnn.com - Musyawarah Nasional (Munas) XXXIII Tarjih Muhammadiyah membahas lima agenda strategis yang berkaitan dengan persoalan keagamaan, sosial, dan kebangsaan. Agenda tersebut meliputi fikih lanjut usia (lansia), kedaulatan pangan, Risalah Akidah Islam, Risalah Akhlak Islam Praktis, serta pengembangan Himpunan Putusan Tarjih (HPT).

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pembahasan tersebut mencerminkan kepedulian Muhammadiyah terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal itu disampaikan Haedar dalam pidato iftitah pembukaan Munas Tarjih XXXIII di Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Kamis (5/11).

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Menurut Haedar, tema besar Munas kali ini berkaitan dengan upaya meneguhkan akidah, memperindah akhlak, menguatkan ibadah, serta memberdayakan umat untuk membangun peradaban berkemajuan.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah fikih lansia. Haedar menilai pembahasan tersebut penting seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan bagi kelompok lanjut usia dari berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, Muhammadiyah membahas kedaulatan pangan sebagai persoalan strategis bangsa. Haedar mengapresiasi perkembangan positif pemenuhan kebutuhan pangan nasional, termasuk capaian swasembada beras.

"Ke depan tentu bagaimana kebijakan-kebijakan negara lebih bagus lagi mengenai pertanian dan basic pangan kita," kata Haedar.

Dia menegaskan kemandirian pangan perlu diikuti kemampuan bangsa mengelola kekayaan alam secara bertanggung jawab. Potensi sumber daya alam yang besar harus diolah dengan prinsip kedaulatan dan kemaslahatan masyarakat.