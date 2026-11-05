Japai Demo Polda Jatim, Desak SP3 dan Pengembalian Aset Graha KAHMI Sumenep

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jaringan Pemuda dan Aktivis Indonesia (Japai) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Jawa Timur, Kamis (5/11). Mereka mendesak penghentian penyidikan perkara yang berkaitan dengan tanah dan Gedung Graha KAHMI Sumenep sekaligus meminta pencabutan status penyitaan aset tersebut.

Aksi itu dipicu oleh berlarut-larutnya penanganan perkara yang menurut Japai telah dinyatakan kedaluwarsa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, tanah dan Gedung Graha KAHMI Sumenep yang diklaim telah dibeli Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Sumenep masih berstatus barang bukti.

Koordinator Lapangan Japai MH Soleh mengatakan, pihaknya meminta Kapolda Jatim segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila perkara tersebut memang telah memenuhi alasan hukum untuk dihentikan.

"Ini adalah potret buruk penegakan hukum di Jawa Timur. Bagaimana mungkin perkara yang oleh jaksa sudah dinyatakan kedaluwarsa secara materiil masih terus dipaksakan dengan berbagai manuver?," kata Soleh dalam orasinya.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan Japai, perkara tersebut bermula dari laporan polisi pada 22 Maret 2021. Namun, laporan itu baru ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 3 Januari 2024.

Japai juga menyebut para tersangka yang sempat menjalani penahanan akhirnya dibebaskan demi hukum setelah masa penahanan berakhir. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan lambatnya proses penyidikan.

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Di sisi lain, tanah dan Gedung Graha KAHMI Sumenep disita penyidik Polda Jatim pada 3 Maret 2024. Japai menyatakan MD KAHMI Sumenep telah membeli aset tersebut pada 15 Januari 2021, sekitar dua bulan sebelum laporan polisi diterbitkan.

Perbedaan waktu pembelian dan penerbitan laporan polisi itu menjadi salah satu dasar keberatan Japai. Mereka menilai status penyitaan terhadap aset yang diklaim telah dibeli pihak ketiga beriktikad baik perlu mendapatkan kejelasan dasar hukum.