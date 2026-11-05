Viral Gundukan Material di Bratang Binangun Surabaya, Ternyata

jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Ramai di media sosial gundukan batu material pasir dan batu proyek berada di tengah Jalan Bratang Binangun, Kecamatan Gubeng, Surabaya, membuat arus lalu lintas macet.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @aslisuroboyo terlihat sejumlah gundukan batu dan pasir itu berada tengah jalan. Akhirnya, kendaraan yang melintas terpaksa bergantian.

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Menanggapi itu, Kabid Jalan dan Jembatan DSDABM Surabaya Dedy Purwito mengatakan gundukan material itu digunakan untuk meninggikan Jalan Bratang Binangun.

“Kami minta maaf kepada masyarakat, terutama pengguna Jalan Bratang Binangun ada tumpukan material agregat, untuk peninggian jalan,” kata Dedy kepada wartawan, Kamis (5/11).

Dedi menyebut Pemkot Surabaya baru saja mengerjakan saluran di kedua sisi jalan tersebut. Dengan demikian, pihaknya perlu meninggikannya agar tidak banjir ketika musim hujan.

“Jadi setelah salurannya dikerjakan kiri dan kanan selesai, jalannya ditinggikan kurang lebih sekitar 20 sampai 30 sentimeter untuk penanganan genangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya telah berkoordinasi dengan Polsek Gubeng untuk rekayasa lalu lintasnya. Pekerja diminta untuk memosisikan material itu di sisi timur agar lalu lintas lancar.