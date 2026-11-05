Gunung Semeru Erupsi, Beredar Video Pengangkut Pasir Meninggalkan Lokasi Tambang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sejumlah penambang pasir dan batu dilanda kepanikan ketika Gunung Semeru erupsi, Kamis (5/11). Petugas mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan berhati-hati.

Dalam video yang beredar, tampak seorang tengah mengemudikan sebuah truk, di lokasi penambangan pasir yang diduga berada di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

“He erupsine gede ayo munggah (naik), he ayo, erupsine loh gede, gede, gede, balik ae (saja),” kata perekam kepada sejumlah temannya.

Selanjutnya, beberapa orang memutuskan untuk naik ke truknya masing-masing. Selain itu, sejumlah kendaraan besar yang awalnya tersebut juga meninggalkan lokasi penambangan.

Menanggapi hal itu, petugas pantau Curah Koboan, Kabupaten Lumajang Sugiono mengatakan aktivitas vulkanik Gunung Semeru kerap terjadi ketika memasuki musim hujan.

“Aktivitas Gunung Semeru ini yang identik pada saat musim hujan ada peningkatan,” kata Sugiono kepada wartawan.

Sugiono mengungkapkan berdasarkan pemantauan petugas di pos pantau, Gunung Semeru telah mengeluarkan awan panas guguran (APG), sejak Rabu (4/11) hingga hari ini.

“Dari kemarin dan hari ini sudah terjadi awan panas guguran. Musim ini secara ilmiah biasanya kejadian ini disusul ataupun hujan disusul dengan adanya awan panas,” ujarnya.