Gunung Semeru Erupsi, Warga Setempat dan Penambang Pasir Diimbau Waspada

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru dilaporkan tengah erupsi dan mengeluarkan letusan awan panas guguran (APG) sejauh 4.500 meter pada Kamis (5/11). Warga diminta untuk bersiaga dan waspada.

Gunung di antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang itu mengeluarkan abu vulkanik pada ketinggian 700 meter di atas puncak kawah atau 4.376 meter di atas permukaan laut, pukul 09.24 WIB.

"Telah terjadi erupsi Gunung Semeru, pukul 09:24 WIB dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak 4.376 meter di atas permukaan laut," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam rilisan persnya.

Sigit mengatakan Semeru juga dilaporkan telah mengalami erupsi sejak pukul 08.43 WIB, sekitar pukul 06.33 WIB, pukul 05.37 WIB dan pukul 03.33 WIB.

Kolom abu vulkanik tersebut terpantau secara visual berwarna kelabu hingga hitam, dengan intensitas tebal dan condong bergerak mengarah ke wilayah selatan dan barat daya.

Lalu, dari data pemantauan rekaman seismograf erupsi pagi ini memiliki amplitudo maksimum sebesar 31 milimeter dengan durasi letusan yang berlangsung tujuh menit 27 detik.

"Erupsi berupa Letusan disertai Awan Panas Guguran dengan jarak luncur ± 4500m dari kawah puncak, mengarah ke tenggara, sebaran abu vulkanik mengarah ke barat daya," ucapnya.

Sigit mengungkapkan status Gunung Semeru masih bertahan pada Level III atau Siaga. Masyarakat dan penambang pasir diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara.