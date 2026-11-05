BPBD Lumajang Tambah 8 CCTV untuk Pantau Semeru, Ini Lokasi Pemasangannya

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menambah delapan unit kamera pengawas atau CCTV untuk memperkuat pemantauan aktivitas Gunung Semeru. Penambahan tersebut dilakukan guna mendukung keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan, penambahan perangkat pemantauan itu disertai kesiapsiagaan personel dan penguatan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas vulkanik Semeru.

“Kami menambah delapan unit CCTV dan menyiagakan personel di sejumlah titik strategis, serta memperkuat sistem peringatan dini guna mengantisipasi perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Semeru,” kata Isnugroho, Kamis (5/11).

Delapan CCTV baru tersebut dipasang di sejumlah lokasi strategis. Di antaranya kawasan hunian tetap (huntap) penyintas erupsi Semeru di Bumi Semeru Damai (BSD), Desa Sumbermujur, DAS Bondeli, kawasan Gladak Perak sebelum dan setelah jembatan, KM 56 dan KM 57 Piket Nol, Bukit Sriti, serta Watu Lapis di Desa Sumberurip.

Perangkat tersebut digunakan untuk memantau kondisi gunung, daerah aliran sungai (DAS), serta jalur Piket Nol yang berpotensi mengalami longsor. Informasi visual dari CCTV menjadi salah satu dukungan bagi petugas dalam mengamati perkembangan kondisi lapangan.

Dengan penambahan delapan unit tersebut, BPBD Lumajang kini memiliki total 15 CCTV setelah sebelumnya memasang tujuh unit kamera pemantauan.

“Penguatan sarana pemantauan dilakukan dengan menambah delapan unit CCTV baru untuk melengkapi tujuh unit yang telah terpasang sebelumnya, sehingga BPBD Lumajang kini memiliki 15 unit CCTV untuk mendukung pemantauan visual Gunung Semeru dan sejumlah kawasan yang memiliki potensi kerawanan,” katanya.

Isnugroho menyebut kondisi masyarakat yang berada di luar zona bahaya masih aman dan terkendali. Meski demikian, kesiapsiagaan terus diperkuat melalui koordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta pemerintah desa di lereng Semeru.