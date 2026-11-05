Pemkot Surabaya Minta Diskotek Sediakan Fasilitas Bagi Pengunjung Mabuk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta diskotek dan klub malam menyediakan fasilitas untuk pengunjung yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti mengatakan pihaknya melakukan pengecekan secara rutin, diskotek dan klub malam yang ada di sejumlah titik.

Satpol PP Surabaya tengah menyoroti terkait fasilitas penanganan bagi pengunjung yang tidak memungkinkan pulang sendiri akibat pengaruh minuman beralkohol.

"Pengelola harus punya fasilitas, seperti ruangan, tenaga kesehatan, kerja sama dengan klinik apabila ada pemabuk tidak memungkinkan pulang,” kata Irna melalui rilisan persnya, Kamis (5/11).

Irma menyebut pengelola telah membuat surat pernyataan untuk menyediakan fasilitas itu. Mereka juga bersedia menjalin kerja sama dengan sejumlah transportasi online.

"Kerja sama dengan transportasi online untuk memulangkan pemabuk yang tidak memungkinkan mereka mengendarai kendaraannya. Jadi, kita juga cek hal-hal tersebut," ujarnya.

Di sisi lain, Satpol PP Surabaya juga memeriksa pemahaman karyawan diskotek dan klub malam, mengenai prosedur penanganan pengunjung yang mengalami kondisi mabuk.

"Itu yang menjadi komitmen kami kepada para pengelola diskotek dan klub malam, untuk menyediakan hal (fasilitas untuk pengunjung mabuk) tersebut," ucapnya.