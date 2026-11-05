Semeru Meletus Tiga Kali pada Kamis Pagi, Letusan Terakhir Disertai Awan Panas

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang mengalami erupsi pada Kamis (5/11) pagi. Letusan tersebut disertai luncuran awan panas guguran sejauh 3 kilometer dari puncak Mahameru.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengatakan erupsi terjadi pukul 06.33 WIB dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 meter di atas permukaan laut (mdpl).

"Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada tanggal 5 November 2026 pukul 06.33 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 mdpl," kata Sigit dalam laporan tertulis, Kamis (5/11).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke selatan serta barat daya. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi sekitar 3 menit 44 detik.

"Letusan Gunung Semeru disertai awan panas guguran dengan jarak luncur lebih kurang 3 kilometer dari puncak Mahameru," tuturnya.

Sebelum erupsi tersebut, Semeru tercatat mengalami dua kali letusan pada Kamis pagi. Erupsi pertama terjadi pukul 03.33 WIB dengan amplitudo maksimum 25 milimeter dan durasi 153 detik. Visual letusan saat itu tidak teramati.

Semeru kembali erupsi pada pukul 05.37 WIB. Tinggi kolom abu teramati sekitar 200 meter di atas puncak dengan warna putih hingga kelabu dan intensitas tebal mengarah ke barat daya. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 milimeter dan durasi 124 detik.

Saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada pada status Level III atau Siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.