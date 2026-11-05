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Banjir Rendam Lahan Pertanian Tulungagung, Petani Bawang Merah Terancam Merugi

Kamis, 05 November 2026 – 14:31 WIB
Banjir Rendam Lahan Pertanian Tulungagung, Petani Bawang Merah Terancam Merugi - JPNN.com Jatim
Petani membuat parit sebagai kanal pembuangan air di lahan pertanian bawang merah yang terendam banjir di Desa Junjung, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (2/11/2026). Petani terpaksa memanen lebih awal akibat lahan pertanian terendam hujan deras selama beberapa hari terakhir yang berisiko menurunkan kualitas hasil panen dan memengaruhi harga jual bawang merah yang saat ini berkisar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Banjir akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir merendam sejumlah lahan pertanian hortikultura di Kabupaten Tulungagung. Tanaman bawang merah, jagung, dan melon dilaporkan terdampak genangan air.

Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung masih melakukan pendataan untuk memastikan luas lahan pertanian yang terdampak banjir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung Makrus Manan mengatakan, petugas telah menerima laporan dan terus memantau kondisi lahan di sejumlah wilayah.

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"Kami sudah mendapat laporan dan petugas di lapangan masih terus melakukan pendataan terhadap total lahan terdampak," kata Makrus, Rabu (4/11). 

Berdasarkan data sementara, sekitar dua hektare lahan bawang merah di Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, terendam banjir. Petugas juga memantau kemungkinan dampak serupa pada lahan bawang merah di wilayah lainnya.

Makrus mengatakan genangan air berpotensi menurunkan hasil produksi bawang merah. Sebab, petani harus mempercepat masa panen untuk menghindari kerusakan tanaman akibat terlalu lama terendam air.

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Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi petani yang tanamannya belum memasuki usia panen. Apabila dipanen lebih awal, hasil yang diperoleh berpotensi tidak optimal.

"Mau tidak mau harus dipanen. Kalau tanamannya masih muda atau belum layak panen, petani semakin merugi," ujarnya.

Banjir akibat hujan deras merendam lahan bawang merah, jagung, dan melon di Tulungagung. Petani bawang merah terancam merugi akibat panen lebih awal.
Sumber Antara
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TAGS   banjir banjir tulungagung petani bawang merah lahan bawang merah terendam

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