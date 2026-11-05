Banjir Rendam Lahan Pertanian Tulungagung, Petani Bawang Merah Terancam Merugi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Banjir akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir merendam sejumlah lahan pertanian hortikultura di Kabupaten Tulungagung. Tanaman bawang merah, jagung, dan melon dilaporkan terdampak genangan air.

Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung masih melakukan pendataan untuk memastikan luas lahan pertanian yang terdampak banjir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung Makrus Manan mengatakan, petugas telah menerima laporan dan terus memantau kondisi lahan di sejumlah wilayah.

"Kami sudah mendapat laporan dan petugas di lapangan masih terus melakukan pendataan terhadap total lahan terdampak," kata Makrus, Rabu (4/11).

Berdasarkan data sementara, sekitar dua hektare lahan bawang merah di Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, terendam banjir. Petugas juga memantau kemungkinan dampak serupa pada lahan bawang merah di wilayah lainnya.

Makrus mengatakan genangan air berpotensi menurunkan hasil produksi bawang merah. Sebab, petani harus mempercepat masa panen untuk menghindari kerusakan tanaman akibat terlalu lama terendam air.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi petani yang tanamannya belum memasuki usia panen. Apabila dipanen lebih awal, hasil yang diperoleh berpotensi tidak optimal.

"Mau tidak mau harus dipanen. Kalau tanamannya masih muda atau belum layak panen, petani semakin merugi," ujarnya.