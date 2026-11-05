Dishub Surabaya Kaji Keamanan Perangkat Lampu Lalu Lintas Setelah Ada Pencurian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya tengah mengkaji untuk mengamankan perangkat lampu lalu lintas. Setelah hilangnya komponen di Jalan Mayjend Sungkono.

Diketahui, komponen perangkat lampu lalu lintas di Jalan Mayjend Sungkono dilaporkan hilang, Senin (2/11). Akhirnya, terjadi kemacetan di kawasan itu karena tidak berfungsi normal.

Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi untuk merespons hilangnya perangkat lampu lalu lintas di perempatan jalan itu.

Trio menyebut salah satunya rencananya adalah memindahkan perangkat ke posisi yang lebih aman. Selain itu, dia juga bakal memberikan pengaman pada komponennya.

“Makannya nanti kami pasang semacam jeruji-jeruji supaya susah ketika ada orang yang berniat buruk pada alat-alat tersebut,” kata Trio dalam keterangan persnya, Kamis (5/11).

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Surabaya Beta Ramdhani mengatakan menyebut pernah memberi gembok panel, tetapi masih bisa dirusak oleh pencuri.

“(Gembok) secara tampilan itu juga kurang menarik untuk mendukung estetika kota, nah kami masih mencari konsep yang aman dan agak menarik,” ujar Beta.

Beta menuturkan perangkat tersebut sebenarnya bisa diletakkan di atas tiang lampu lalu lintas. Namun, bebannya yang berat dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan.