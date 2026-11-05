Mengaku Punya Jalur Khusus Rekrutmen PT KAI, Pria Asal Magetan Tipu Korban Rp104,53 Juta

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polres Madiun mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok jalur khusus penerimaan pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 7 Madiun. Seorang pria berinisial RAR (33) warga Kabupaten Magetan, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan korban hingga Rp104,53 juta.

Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan mengatakan tersangka diduga mengaku bekerja sebagai Kepala Teknisi KAI Daop 6 Yogyakarta. Dengan mengandalkan identitas tersebut, tersangka menawarkan bantuan agar anak korban bisa diterima bekerja sebagai staf ticketing di PT KAI Daop 7 Madiun.

"Modusnya adalah pelaku mengaku memiliki akses untuk membantu proses penerimaan pegawai. Tersangka kemudian menawarkan kepada korban agar anaknya dapat diterima bekerja sebagai staf ticketing di PT KAI Daop 7 Madiun dengan membayar sejumlah biaya tertentu," ujar Agung, Rabu (4/11).

Kasus tersebut bermula dari laporan seorang warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Korban melapor karena anaknya tak kunjung bekerja sebagai pegawai KAI meskipun telah menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka.

Peristiwa dugaan penipuan itu berlangsung sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Untuk meyakinkan korban, tersangka menjanjikan proses penerimaan melalui pendaftaran, pembayaran biaya tertentu, serta pendidikan dan pelatihan selama tiga bulan.

Tersangka juga menyampaikan bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan apabila calon pegawai tersebut tidak diterima bekerja.

Namun, setelah korban tertarik dengan tawaran itu, tersangka justru terus meminta tambahan uang dengan berbagai alasan. Di antaranya untuk biaya pendidikan dan pelatihan, tes kesehatan, seragam, serta keperluan lainnya.

"Total uang yang diserahkan korban kepada tersangka mencapai Rp104,53 juta," katanya.