Peringati Dies Natalis ke-62, STIKOSA AWS Gelar Turnamen Futsal Antarmedia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA AWS) berkolaborasi dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Jawa Timur dan PR Sport menggelar turnamen futsal antar media bertajuk Prapanca AWS Cup 2026.

Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21–22 November 2026 di GOR AWS, Jalan Nginden Intan Timur Nomor 18, Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-62 STIKOSA AWS pada 11 November 2026.

Mengusung tema Sinergi Jurnalis dan Media melalui Semangat Sportivitas, turnamen ini dirancang sebagai wadah mempererat hubungan antara perguruan tinggi, jurnalis, dan industri media massa, khususnya di Jawa Timur.

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Ketua STIKOSA AWS Dr Jokhanan Kristiyono mengatakan Prapanca AWS Cup 2026 diharapkan dapat memperluas ruang interaksi bagi pekerja media sekaligus memperkuat kemitraan antara dunia akademik dan industri jurnalistik.

“Kami ingin membangun ruang interaksi yang lebih luas bagi para pekerja media sekaligus memperkuat kemitraan antara dunia akademik dan industri jurnalistik,” kata Yokhanan, Kamis (5/11).

Selain mengedepankan sportivitas, turnamen tersebut juga diarahkan menjadi ajang silaturahmi dan penguatan jejaring antarpelaku media. STIKOSA AWS berharap kegiatan ini dapat berkembang menjadi agenda rutin tahunan yang memberikan manfaat bagi komunitas media dan dunia pendidikan komunikasi.

Prapanca AWS Cup 2026 juga menjadi sarana memperkenalkan program studi unggulan STIKOSA AWS, yakni Ilmu Komunikasi dan Bisnis Digital, melalui program pemberian beasiswa pendidikan.

Kolaborasi STIKOSA AWS, LKBN ANTARA Biro Jawa Timur, dan PR Sport selaku pengelola GOR AWS diharapkan dapat memperkuat hubungan antarlembaga sekaligus membuka peluang kerja sama lebih luas antara perguruan tinggi dan industri media.