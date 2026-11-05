Debut di QS Asia 2027, Umsura Tempati Peringkat Ketiga PTS Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) mencatatkan capaian internasional dengan masuk dalam pemeringkatan QS World University Rankings: Asia 2027. Sebagai pendatang baru, Umsura menempati peringkat ketiga perguruan tinggi swasta (PTS) di Surabaya, peringkat ke-44 di Indonesia, dan posisi ke-163 di Asia Tenggara.

Pemeringkatan tersebut dirilis lembaga QS Quacquarelli Symonds pada 3 November 2026 di Bali. QS Asia 2027 melibatkan 1.722 universitas dari 26 sistem pendidikan tinggi di kawasan Asia.

Indonesia mencatatkan 116 perguruan tinggi dalam daftar tersebut. Jumlah ini meningkat 22 institusi dibandingkan edisi sebelumnya dan menjadi partisipasi tertinggi Indonesia sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam pemeringkatan QS Asia.

Bagi Umsura, masuknya universitas dalam pemeringkatan tersebut menjadi langkah untuk memperluas pengakuan akademik di tingkat regional. Capaian ini juga mencerminkan perkembangan institusi dalam penguatan kualitas pendidikan, produktivitas riset, dan jejaring kerja sama internasional.

Dalam QS Asia 2027, penilaian perguruan tinggi menggunakan 11 indikator utama. Indikator tersebut meliputi reputasi akademik, reputasi pemberi kerja, rasio dosen dan mahasiswa, jumlah staf akademik bergelar doktor, produktivitas publikasi ilmiah, sitasi per publikasi, serta jejaring penelitian internasional.

Penilaian juga mencakup aspek internasionalisasi, seperti proporsi dosen dan mahasiswa internasional serta mobilitas mahasiswa dalam program pertukaran ke luar maupun dalam negeri.

Pada sejumlah indikator, Umsura mencatatkan skor 93,3 untuk rasio dosen dan mahasiswa, 43,9 pada pertukaran mahasiswa, serta 29,2 pada pertukaran mahasiswa ke luar negeri.

Wakil Rektor Umsura bidang Riset, Kerja Sama, dan Digitalisasi Radius Setiyawan mengatakan, capaian dalam QS Asia University Rankings 2027 menjadi bagian dari upaya universitas memperluas reputasi dan meningkatkan kualitas institusi.