Ketika Teknologi Penyadapan Melampaui Kendali: Menguji Batas Demokrasi di Era Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di era digital, ponsel pintar tidak lagi sekadar menjadi alat komunikasi, tetapi juga menyimpan berbagai informasi pribadi, mulai dari transaksi keuangan, percakapan, lokasi, hingga dokumen pekerjaan. Kondisi ini membuat perlindungan privasi semakin penting. Namun, bagaimana jika perangkat yang seharusnya menjadi ruang pribadi justru dapat diakses dan dipantau tanpa sepengetahuan pemiliknya?

Laporan investigasi yang dirilis Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) bersama organisasi media Forbidden Stories mengungkap penggunaan perangkat lunak pengintai (spyware) komersial tingkat tinggi yang mengalami peningkatan lebih dari 40 persen di berbagai negara berkembang dalam dua tahun terakhir. Penggunaannya juga menjadi perhatian ketika teknologi tersebut berpotensi menyasar jurnalis, aktivis hak asasi manusia, advokat, akademisi, hingga pihak lain yang memiliki peran dalam kehidupan publik.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya batasan dalam penggunaan teknologi penyadapan agar tidak melampaui ketentuan hukum dan mengabaikan hak masyarakat.

Rasionalitas Penyadapan: Memahami LIMS

Dalam penegakan hukum dan upaya menjaga keamanan negara, penyadapan bukanlah praktik yang dilarang secara mutlak. Aparat penegak hukum dapat memanfaatkannya untuk membantu penyelidikan dan mengumpulkan bukti kejahatan. Namun, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu konsep dalam tata kelola penyadapan telekomunikasi adalah Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu sistem yang memungkinkan pemantauan komunikasi secara sah melalui infrastruktur operator telekomunikasi atau penyedia layanan internet.

Penerapannya perlu memperhatikan tiga prinsip utama. Pertama, legalitas, yakni setiap penyadapan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku. Kedua, kebutuhan dan proporsionalitas, yaitu penyadapan dilakukan sesuai kebutuhan penegakan hukum dan tidak digunakan untuk pemantauan massal tanpa sasaran yang jelas. Ketiga, jejak audit, yakni setiap aktivitas penyadapan harus tercatat sehingga dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Prinsip tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak masyarakat.

Ketika Spyware Memintas Batas Pengawasan

Tantangan muncul ketika teknologi pengintai bekerja dengan mengakses langsung perangkat digital. Berbeda dengan penyadapan melalui jaringan telekomunikasi, spyware memanfaatkan celah keamanan pada perangkat untuk memperoleh informasi. Bahkan, beberapa jenis teknologi dapat menyusup tanpa memerlukan tindakan dari pemilik perangkat. Teknik ini dikenal sebagai zero-click exploit.