Teknik Modern dan Cita Rasa Nusantara Berpadu di La Cuisine KRISTAInterFOOD 2026

jatim.jpnn.com, TANGERANG - Kompetisi kuliner La Cuisine Culinary Competition dalam ajang KRISTAInterFOOD 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang menjadi ruang bagi peserta untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan teknik memasak, Rabu (4/11).

Sejumlah peserta menghadirkan kreasi hidangan yang memadukan kekayaan kuliner Indonesia dengan teknik pengolahan modern.

Salah satunya Naufal Putra dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang menyajikan nasi liwet ikan arsik. Dalam kreasinya, Naufal mengembangkan hidangan berbahan dasar ikan arsik dengan memadukan sejumlah teknik pengolahan untuk menghasilkan tampilan dan tekstur yang berbeda.

Salah satu inovasi yang ditampilkan adalah penggunaan terong ungu sebagai bagian penting dari komposisi hidangan. Terong diiris tipis, disusun bertumpuk, kemudian diisi adonan berbahan ikan sebelum dikukus selama 15 hingga 20 menit.

"Durasi pengukusan disesuaikan dengan ukuran dan ketebalan bahan agar teksturnya tetap konsisten. Naufal juga mengolah terong sedemikian rupa supaya rasanya tidak terlalu dominan sehingga karakter ikan dan saus arsik tetap menjadi cita rasa utama," jelas Naufal.

Setelah dikukus, hidangan disajikan bersama saus arsik yang telah direduksi. Konsistensi saus menjadi salah satu perhatian untuk menjaga keseimbangan rasa sekaligus tampilan sajian.

Naufal juga memperhatikan tekstur adonan agar menyerupai puding. Penambahan krim digunakan untuk memperkaya tekstur hidangan.

Kreasi tersebut menunjukkan upaya peserta mengembangkan bahan pangan yang dekat dengan tradisi kuliner Indonesia melalui pendekatan teknik memasak modern. Inovasi tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan tampilan berbeda, tetapi juga mempertahankan karakter rasa bahan utama.