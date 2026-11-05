Cuaca Malang 5 November 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (5/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur Sumberpucung, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sore dan malam gerimis mengguyur Pakis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 10-20 derajat celsius.