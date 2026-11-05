Cuaca Surabaya 5 November 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan
Kamis, 05 November 2026 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (5/11).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.
Siang dan sore cerah di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di di 28-36 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 20-25 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
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