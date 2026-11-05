Cuaca Jawa Timur 5 November 2026, Pagi Sampai Sore Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (5/11).

Paginya Blitar, Jember, Kota Blitar, dan Ponorogo hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Blitar, Jember, Kota Blitar, dan Ponorogo masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Lamongan gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-41 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)