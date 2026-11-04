Kepala BSSN Ingatkan Ancaman Siber di Tengah Perkembangan AI dan Komputasi Awan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi mengingatkan pentingnya kesiapan keamanan siber dalam menghadapi transformasi digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan komputasi awan.

Menurut Nugroho, penguasaan teknologi secara mandiri harus diikuti kemampuan negara melindungi data serta mengelola infrastruktur digital. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan digital.

Pesan itu disampaikan Nugroho dalam Temu Nasional dan Milad Satu Dekade Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) 2026 di Gedung ASEEC, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Nugroho menjelaskan kedaulatan digital berkaitan dengan kemampuan negara menentukan pilihan dan mengendalikan ketergantungan dalam ekosistem teknologi global.

Pelindungan data, lanjut dia, tidak hanya menyangkut penyimpanan, tetapi juga mencakup infrastruktur, sistem, aplikasi, hak akses, pemrosesan, hingga enkripsi.

Pengelolaan yang tidak memadai dapat membuka celah ancaman siber. Dampaknya bukan hanya terhadap keamanan data pribadi, tetapi juga keberlangsungan layanan publik, aktivitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Karena itu, aspek keamanan siber perlu diperhitungkan sejak awal dalam perencanaan transformasi digital.

Nugroho menegaskan penanganan ancaman siber tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan Quad Helix yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, serta dukungan media.