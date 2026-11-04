Potensi Hujan Saat Libur Nataru, PELNI Surabaya Lakukan Sejumlah Persiapan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) telah melakukan sejumlah persiapan untuk mengantisipasi potensi gelombang tinggi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Sekretaris Perusahaan PT PELNI Ditto Pappilanda mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan untuk melakukan pelayanan selama berlangsungnya musim penghujan.

“Kami selalu berkoordinasi dengan KSOP dan BMKG, untuk memperhatikan kondisi pelayaran dari sisi cuaca di jalur yang akan dilewati kapal itu,” kata Ditto di Surabaya, Rabu (4/11).

Selain itu, PELNI juga mempunyai ruang komando untuk memantau kondisi cuaca di perairan yang dilewati oleh kapalnya. Nakhoda menerima informasi sebelum berangkat.

“Kantor pusat kami pun dilengkapi dengan operation room, yaitu ruang komando untuk memonitor kondisi cuaca yang ada di seluruh perairan di Indonesia,” ujarnya.

Kemudian, Ditto menyebut untuk unit kapal PELNI sendiri sudah dirancang untuk menghadapi ombak. Dengan demikian, diperkirakan masih aman ketika musim gelombang tinggi.

“Konstruksi kapal juga yang cukup besar, kami bisa melewati perubahan cuaca kurang lebih dengan gelombang dua sampai empat meter itu masih aman untuk kapal PELNI,” jelasnya.

Di sisi lain, Ditto juga mengingatkan kepada masyarakat agar membeli tiket melalui website resminya. Hal tersebut untuk menghindari adanya penipuan sehingga tidak bisa berangkat.