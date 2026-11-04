Peringati Hari Pahlawan, SIER Kumpulkan 150 Kantong Darah dari Pendonor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) mengumpulkan 150 kantong darah melalui kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2026. Kegiatan yang bekerja sama dengan Instalasi Transfusi Darah (ITD) RSUD Dr Soetomo itu diikuti 182 peserta.

Dari total peserta yang menjalani pemeriksaan kesehatan, sebanyak 32 orang tidak dapat melanjutkan proses donor karena belum memenuhi persyaratan medis. Sementara 150 peserta lainnya dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai kalangan, mulai karyawan dan pensiunan SIER, karyawan tenant di kawasan industri SIER, hingga masyarakat sekitar.

Direktur Kelembagaan PT SIER Ahmad Fahrudin dan Direktur Operasi Yohanes Deddy Setiawan juga turut berpartisipasi sebagai pendonor.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER Yogi Widi Kurniawan mengatakan kegiatan donor darah tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata untuk membantu sesama.

“Semangat kepahlawanan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan di masa lalu, tetapi juga dapat kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian dan aksi nyata untuk sesama. Kegiatan donor darah ini menjadi bagian dari komitmen TJSL SIER untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di lingkungan perusahaan dan kawasan industri,” ujar Yogi, Rabu (4/11).

Dia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SIER, khususnya di bidang sosial dan kesehatan masyarakat.

Menurut Yogi, program TJSL tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong kepedulian dan partisipasi aktif berbagai pihak untuk menciptakan manfaat sosial berkelanjutan.