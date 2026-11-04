Keluarga Korban Pembunuhan Suami Siri di Madiun Menolak Memberi Maaf

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keluarga DH (30) dan anaknya AGEF (4) atau korban pembunuhan dan mutilasi di Madiun, menolak memberikan maaf kepada tersangka Dwi Bagus Martono (40).

Penolakan itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga korban Ikbal Sermaf ketika mendampingi penyerahan jenazah kedua korban di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Rabu (4/11).

"Kalau dari keluarga tersendiri bahwa keluarga tidak akan memberikan satu kata maaf pun terhadap pelaku ya,” kata Ikbal.

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Keluarga korban menganggap tindakan tersangka tersebut merupakan perbuatan luar biasa. Hal itu akhirnya menimbulkan luka mendalam dan merusak kondisi kebatinan.

"Ini menyangkut soal kebatinan keluarga korban. Akhirnya keluarga korban secara pribadi diwakili oleh saya, tidak ada pintu atau kata maaf terhadap pelaku ini," ujarnya.

Ikbal menyebut kondisi mental ibu korban masih terguncang saat menerima jenazah kedua korban. Keluarga bahkan masih memendam rasa tidak percaya atas insiden pembunuhan itu.

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"Terutama ibunya itu sangat terpukul dengan kejadian ini. Antara adik kandung dari korban sama ibunya ini memang belum percaya apa terkait dengan kematian anak kandungnya," ucapnya.

Dengan demikian, keluarga korban bakal terus proses hukum pembunuhan tersebut hingga tuntas. Tim pengacara berharap aparat kepolisian memberikan sanksi yang sepadan.