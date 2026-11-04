Mayapada Hospital Surabaya Bangun Tower 2, Perkuat Layanan Kanker hingga Ortopedi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mayapada Healthcare memulai pembangunan Tower 2 Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) melalui seremoni peletakan batu pertama atau groundbreaking. Ekspansi ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit sekaligus memperkuat layanan medis unggulan bagi masyarakat Jawa Timur hingga Indonesia Timur.

Pembangunan Tower 2 dipimpin Presiden Komisaris Mayapada Healthcare Jonathan Tahir bersama Presiden Direktur & CEO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia dan Hospital Director Mayapada Hospital Surabaya dr. Bona Fernando, BSc, M.D., FISQua. Acara tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Anna Fajriatin, AP., M.Si., MM yang mewakili Wali Kota Surabaya.

Presiden Komisaris Mayapada Healthcare Jonathan Tahir mengatakan, ekspansi tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjawab meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan berkualitas di kawasan Jawa Timur hingga Indonesia Timur.

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“Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Jawa Timur hingga Indonesia Timur terhadap layanan kesehatan berkualitas, Mayapada Healthcare terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas Mayapada Hospital Surabaya. Fokus kami jelas, clinical outcomes dan patient experience. Setelah menghadirkan berbagai inovasi layanan di sepanjang tahun 2026, kini kami memulai pembangunan Tower 2,” ujar Jonathan dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11).

Dia menegaskan pembangunan gedung baru tersebut bukan sekadar penambahan fasilitas, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas layanan medis dan memperkuat daya saing layanan kesehatan Indonesia.

Presiden Direktur & CEO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia menjelaskan, Tower 2 akan memiliki sembilan lantai dan terintegrasi dengan Tower 1. Pengembangan tersebut difokuskan untuk memperkuat tiga layanan unggulan, yakni Oncology Center, Sports Injury Treatment & Performance Center (SITPEC), dan Orthopedic Center.

Di Oncology Center, pengembangan layanan mencakup kedokteran nuklir dan teranostik dengan dukungan teknologi diagnostik seperti Digital PET-CT Scan dan SPECT Scan. Fasilitas Ruang Isolasi Radio Aktif (RIRA) juga disiapkan untuk mendukung keamanan terapi radioaktif.

Selain itu, rumah sakit akan mengembangkan penanganan kasus kanker kompleks melalui layanan transplantasi sumsum tulang atau Bone Marrow Transplant (BMT).