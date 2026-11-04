Kemenekraf Sediakan Foto Produk Gratis di KRISTAInterFOOD 2026, UMKM Cukup Bawa Dagangan

jatim.jpnn.com, TANGERANG - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) menghadirkan layanan fotografi produk gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pameran KRISTAInterFOOD 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang.

Program yang berlangsung pada 4–7 November 2026 itu merupakan kolaborasi Direktorat Penerbitan dan Fotografi Kemenekraf dengan PT Krista Exhibitions, Silva Sandiarini Photography, serta komunitas Cikal Creative.

Melalui paviliun Kemenekraf di Hall 2, Gedung A, pengunjung dapat memanfaatkan konsultasi fotografi produk, mini workshop, demonstrasi pemotretan, hingga sesi foto gratis untuk produk-produk terpilih.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan penguatan ekonomi kreatif perlu dilakukan dengan membangun keterhubungan antara subsektor kreatif dan sektor industri lainnya.

Menurut dia, fotografi memiliki peluang memberikan nilai tambah bagi produk kuliner melalui pengembangan identitas visual dan strategi pemasaran.

"Ekonomi kreatif harus mampu hadir sebagai bagian dari solusi bagi kebutuhan industri. Dalam sektor makanan dan minuman, misalnya, kualitas produk perlu didukung oleh tampilan visual yang menarik agar dapat membangun identitas, meningkatkan daya tarik, dan memperkuat pemasaran. Di sinilah fotografi memiliki peran strategis," ujar Riefky.

Dia berharap kompetensi pelaku fotografi dapat dimanfaatkan lebih luas sekaligus membuka peluang usaha dan kolaborasi baru dengan sektor industri lainnya.

Direktur Penerbitan dan Fotografi Iman Santosa menambahkan keterlibatan subsektor fotografi dalam pameran tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan kontribusi nyata fotografi dalam mendukung pengembangan usaha.