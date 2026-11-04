BPOM Telusuri Dugaan Ikan Asin Gunakan Obat Serangga Agar Tidak Dihinggapi Lalat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah menelusuri adanya dugaan penggunaan obat serangga atau insektisida untuk ikan asin, agar tidak dihinggapi lalat saat dijemur.

Kepala BBPOM Surabaya Yudi Noviandi mengatakan informasi penggunaan insektisida untuk ikan asin tersebut tengah ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.

“Penggunaan bahan berbahaya yang tidak seharusnya digunakan pada pangan dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen,” kata Yudi dalam keterangan persnya, Rabu (4/11).

Yudi menyebut keamanan pada ikan asin yang dipasarkan tersebut harus diperhatikan oleh seluruh pihak, yakni mulai dari nelayan, pelaku usaha, hingga industri pangan.

“Penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai ketentuan maupun bahan berbahaya dalam proses pengolahan pangan dapat mengancam kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Dengan demikian, BPOM yang ada di setiap daerah diminta untuk melakukan penelusuran, asal produk yang menjadi perhatian publik dan melakukan edukasi kepada pihak terkait.

“BPOM juga mengimbau agar produk yang diketahui atau diduga terpapar bahan berbahaya, dilarang diedarkan demi melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan,” ujarnya.

Masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan kondisi makanannya sebelum dikonsumsi. Selain itu, kecermatan dalam memilih bahan pangan juga diperlukan.