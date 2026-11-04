Tangis Ayah Korban Tabrakan Maut di Depan Grahadi Pecah Saat Sidang di PN Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keluarga Rachmat Praditya Kusuma korban tewas dalam tabrakan di Jalan Gubernur Suryo, dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Pihak keluarga yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Erica Natasha Risakotta selaku pengemudi Mitsubishi Outlander tersebut, adalah ayah korban Sunarto (59).

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi menanyakan kepada Sunarto, perihal insiden yang merenggut nyawa anaknya di samping Alun-alun Suroboyo itu.

"Saya tidak tahu kejadianya, karena saya ada di rumah dan istri sedang sakit, tetapi yang kesana anak terakhir saya," kata Sunarto dengan terisak di Ruang Sari 2, Selasa (3/11).

Tangis Sunarto semakin terdengar ketika menjawab terkait iktikad terdakwa setelah korban tewas. Menurutnya, Erica sama sekali tidak bertanggung jawab atas tindakannya.

"Tidak ada itikad apapun dari terdakwa, ke rumah saya pun tidak ada. Tidak ada permintaan maaf," ujarnya.

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Kemudian, majelis hakim berganti melempar pertanyaan kepada Erica terkait kesaksian keluarga korban tersebut. Terdakwa juga meneteskan air mata ketika memberikan tanggapan.

"Pas saya mau minta antar ke pak polisi, pak polisinya bilang 'gila ta kamu? Mau dihajar di sana (rumah korban)'. Sebenarnya saya sudah mau minta," ucap Erica.