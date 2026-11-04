Lumajang Tetapkan Tanggap Darurat Bencana, 117 KK Sempat Terisolasi

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi sejak Senin (2/11) setelah banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut.

Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan penetapan status tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, termasuk banjir dan tanah longsor.

"Langkah itu menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, termasuk banjir dan tanah longsor," kata Indah dalam keterangannya, Selasa (3/11).

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan dan meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai maupun kawasan rawan longsor.

Keselamatan warga di sekitar aliran lahar Gunung Semeru juga menjadi perhatian pemerintah daerah setelah banjir lahar menerjang kawasan Besuk Kobokan.

"Keselamatan warga di sekitar aliran lahar Gunung Semeru menjadi perhatian Pemkab Lumajang setelah banjir lahar menerjang kawasan Besuk Kobokan dan kami memastikan kondisi masyarakat di sekitar lokasi terpantau aman. Saya meminta warga tetap meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tinggi," tuturnya.

Peralihan musim kemarau menuju musim hujan dinilai perlu diikuti peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.

Tragedi tanah longsor di Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, yang menewaskan seorang ayah dan anaknya, menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap perubahan cuaca.