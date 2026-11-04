Resmi Dibuka, KRISTAInterFOOD 2026 Jadi Ajang Promosi Kuliner Nusantara

jatim.jpnn.com, TANGERANG - Pameran dagang internasional industri makanan dan minuman KRISTAInterFOOD 2026 resmi dibuka di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Rabu (4/11). Memasuki penyelenggaraan ke-27, pameran yang digelar Krista Exhibitions Group itu menghadirkan 1.100 peserta dari 16 negara dengan target 95.000 pengunjung selama empat hari.

CEO Krista Exhibitions Daud D Salim mengatakan, KRISTAInterFOOD 2026 menjadi penyelenggaraan pertama yang berlangsung di NICE PIK 2 dengan area pameran seluas 60.000 meter persegi yang terbagi dalam 11 hall.

Menurut Daud, pameran yang berlangsung hingga 7 November tersebut diikuti sekitar 100 industri kecil menengah (IKM) serta sejumlah paviliun internasional, antara lain dari China, Tailan, dan Amerika Serikat.

"Pertama-tama kami mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya pameran KRISTAInterFOOD kembali hadir untuk ke-27 kalinya. Kali ini di gedung yang baru, gedung yang lebih besar dan terbesar di Indonesia," kata Daud saat pembukaan KRISTAInterFOOD 2026.

Dia menjelaskan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang menampilkan produk makanan dan minuman, tetapi juga menyediakan berbagai kegiatan untuk mendorong inovasi, peningkatan keterampilan, dan peluang bisnis bagi pelaku industri.

Salah satu agenda utama adalah Indonesia Food Innovation (IFI) yang berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian. Program tersebut menampilkan produk-produk unggulan IKM yang telah melalui proses kurasi.

Selain itu, terdapat kompetisi kuliner internasional La Cuisine Cooking Competition dan Global Chef Championship yang melibatkan sekitar 1.100 chef dari 13 negara dalam berbagai kategori masakan tradisional dan internasional.

Kompetisi tersebut turut mengangkat kuliner Indonesia, seperti tumpeng dan sate, sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan gastronomi Nusantara kepada peserta internasional.