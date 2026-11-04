Viral Ibu di Tuban Narik Becak Sambil Gendong Bayi, Ipda Purnomo Salurkan Rp 8 Juta

jatim.jpnn.com, TUBAN - Kisah perjuangan seorang perempuan di Kabupaten Tuban yang menarik becak sambil menggendong anaknya viral di media sosial. Perempuan bernama Widia tersebut diketahui telah menjalani pekerjaan sebagai tukang becak selama enam tahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Video Widia saat mengayuh becak sambil menggendong balita di sisi kirinya sempat beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, dia terlihat mengantarkan penumpang dengan tetap membawa anaknya.

Mengetahui kisah tersebut, anggota Polres Lamongan Ipda Purnomo yang dikenal melalui akun Instagram @purnomopolisibaik mendatangi rumah Widia bersama istrinya, Selasa (3/11) sore.

Kedatangan Purnomo sekaligus untuk menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp 8 juta yang berasal dari donasi masyarakat.

"Sore ini saya bersama istri mampir silaturahim dengan Mbak Widia yang viral videonya sedang narik becak dengan mengendong anaknya di Tuban. Mbak Widia sampai sekarang belum tau siapa yang pertama kali memvideonya," kata Purnomo saat dikonfirmasi, Selasa (3/11).

Purnomo menjelaskan bantuan tersebut terdiri dari Rp5 juta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Widia dan keluarganya. Sementara itu, tambahan Rp3 juta diberikan untuk mendukung kegiatan positif di lingkungan tempat tinggalnya.

Baca Juga: Viral Seorang Wanita Mendadak Melahirkan di Toko Parfum Malang

"Alhamdulillah sore ini kami menyerahkan amanah orang baik uang tunai sebesar Rp5 juta untuk dipakai kebutuhan sehari hari. Biar lebih manfaat ada tambahan 3 juta untuk dipakai kegiatan baik di lingkungan rumah Mbak Widia," ucapnya.

Purnomo mengungkapkancWidia telah bekerja sebagai tukang becak selama enam tahun terakhir. Dalam menjalankan pekerjaannya, dia terkadang mengajak anaknya yang masih berusia delapan bulan.