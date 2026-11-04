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Diduga Korsleting Listrik, 3 Petak Rumah di Karangpilang Surabaya Terbakar

Rabu, 04 November 2026 – 12:07 WIB
Diduga Korsleting Listrik, 3 Petak Rumah di Karangpilang Surabaya Terbakar - JPNN.com Jatim
Api yang melahap rumah di Jalan Kedurus Gang III, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, Rabu (4/11). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tiga petak rumah di Jalan Kedurus Gang III, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, terbakar, Rabu (4/11) dini hari. Peristiwa itu diduga disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu bangunan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Laksita Rini Sevriani mengatakan menerima laporan rumah kebakaran tersebut, sekitar pukul 01.01 WIB.

“Unit yang diberangkatkan untuk proses pemadaman ada enam unit tempur ditambah lima unit rescue,” kata Rini ketika dikonfirmasi, Rabu (4/11).

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Keenam kendaraan pemadam kebakaran tersebut berasal dari tiga unit Tempur Rayon 4 Wiyung, serta Pos Balas Klumprik, Pos Waru gunung, Poskotis Joyoboyo masing-masing satu mobil.

Rini menyebut luas bangunannya kurang lebih berukuran lima kali 15 meter yang dibagi menjadi tiga petak dua lantai. Lalu bagian mengalami kebakaran sekitar lima kali 10 meter.

“Bangunan yang terbakar ini rumah tiga petak dua lantai, yaitu di bawah dibuat dapur sedangkan atasnya kamar, lantai atas semi permanen atau dari kayu,” jelasnya.

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Petugas menduga kebakaran besar tersebut dipicu oleh korsleting listrik dari salah satu rumah. Kemudian api dengan cepat merembet ke bangunan lainnya yang ada di sampingnya.

“Korsleting listrik dari bagian belakang lantai dua. Korbannya nihil karena rumah dalam keadaan kosong, penghuninya lagi ke luar kota,” ucapnya.

Diduga karena korsleting listrik, sebanyak tiga petak rumah terbakar di Karangpilang, Surabaya
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TAGS   surabaya korsleting DPKP Surabaya Rumah Terbakar kebakaran Surabaya

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