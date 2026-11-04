Cuaca Malang 4 November 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (4/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir melanda Kromengan, Poncokusumo, dan Wonosari. Wilayah lainnya cerah hingga gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya cerah hingga gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis mengguyur Dau, Ngantang, Pakisaji, dan Wagir. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 27 kilometer per jam.