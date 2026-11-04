Cuaca Jawa Timur 4 November 2026, Pagi-Malam Gerimis dan Hujan Lebat di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (4/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kediri, Kota Malang, Lumajang, Malang, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Lumajang, Malang, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Kediri hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Kota Malang gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-33 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)