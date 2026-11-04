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BMKG Juanda Peringatkan Cuaca Ekstrem di 21 Wilayah Jatim, Waspada Banjir dan Longsor

Rabu, 04 November 2026 – 11:06 WIB
BMKG Juanda Peringatkan Cuaca Ekstrem di 21 Wilayah Jatim, Waspada Banjir dan Longsor - JPNN.com Jatim
Ilustrasi cuaca ekstrem. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURBAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di 21 kabupaten/kota di Jawa Timur. Potensi cuaca ekstrem tersebut diperkirakan berlangsung selama sepekan dan dapat memicu bencana hidrometeorologi.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Taufiq Hermawan mengatakan sebagian besar wilayah Jawa Timur telah memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan.

Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat.

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“Saat ini sebagian besar wilayah Jatim telah memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Diperkirakan dalam tujuh hari ke depan akan terjadi cuaca ekstrem yang berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat,” kata Taufiq, Selasa (3/11).

BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrem pada periode 2–9 November 2026 berupa hujan sedang hingga lebat, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hingga hujan es.

Taufiq mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang menyertai kondisi cuaca tersebut.

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“Waspadai potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jatim yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti hujan sedang - lebat, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, serta hujan es,” ucapnya.

Sebanyak 21 kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah berpotensi terdampak meliputi Probolinggo, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Pacitan, Nganjuk, Ponorogo, Magetan, dan Kota Batu.

BMKG Juanda memperingatkan potensi cuaca ekstrem di 21 kabupaten/kota Jatim hingga 9 November 2026. Waspadai banjir, longsor, dan angin kencang.
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TAGS   bmkg juanda cuaca ekstrem peringatan cuaca ekstrem Bencana Hidrometeorologi

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