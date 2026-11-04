PDIP Apresiasi Polri Usut Penyadapan Ilegal, Hasto: Momentum Pulihkan Muruah Institusi

jatim.jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menyambut baik ketegasan Polri dalam menindak dugaan tindak pidana penyadapan ilegal. Langkah tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mengembalikan muruah Polri sebagai institusi penegak hukum yang menjunjung supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga demokrasi.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan praktik penyadapan ilegal yang disertai penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik merupakan persoalan serius.

Menurut dia, tindakan tersebut bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, melainkan juga menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dan hak demokratis warga negara.

“Penyadapan secara ilegal yang disertai penghapusan data elektronik hingga akses ilegal bukan hanya bentuk penyalahgunaan kewenangan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak-hak demokratis warga negara sekaligus perlawanan terhadap sistem hukum nasional,” ujar Hasto di Jakarta, Selasa (3/11)

Dia berharap pengungkapan kasus tersebut menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan praktik serupa yang diduga digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, hingga tokoh politik.

Hasto menilai dugaan penyalahgunaan instrumen penegakan hukum untuk membungkam suara kritis perlu diusut secara menyeluruh, terutama terhadap pihak-pihak yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan demokrasi.

Dia juga memberikan apresiasi kepada jajaran internal Polri yang berani melaporkan dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut. Hasto memandang keberanian itu sebagai cerminan integritas dan kekuatan moral di dalam institusi penegak hukum.

“Jajaran internal Polri yang melaporkan penyadapan ilegal tersebut adalah cerminan bahwa kekuatan hati nuranilah yang berbicara. Ini adalah moral force, kekuatan moral yang selalu hadir di tengah kegelapan,” ungkapnya.