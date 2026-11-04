Istri Sah Pembunuh Ibu dan Anak di Madiun Kaget Tahu Suaminya Menikah Lagi

jatim.jpnn.com, MADIUN - Martha Amalia Iflahah (34) istri sah tersangka pembunuhan kepada istri siri dan anaknya, DBM (40) mengaku kaget ketika suaminya bercerita sudah menikah lagi.

Dia mengatakan suaminya baru menceritakan pernikahannya ketika berbincang di teras rumah, Sabtu (10/10). Bagus mengaku istri sirinya bernama DH (30)

“Itu hanya suami saya menceritakan bahwa dia punya wanita lain sudah menikah siri selama dua tahun,” kata Martha kepada wartawan di Madiun, Selasa (3/11).

Martha pun kaget setelah mendengar cerita dari suaminya yang sudah menikah dengan wanita lain. Dia bahkan membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencerna kalimat DBM.

"Dia mengaku sudah nikah siri, saya masih mencerna, bahwa ada hubungan lain di atas rumah tangga saya,” jelasnya.

DBM dalam kesempatan tersebut juga bercerita istri siri dan anaknya, tetapi proses pencarian keberadaan kedua orang itu tengah dilakukan.

“Saat itu juga suami saya menceritakan bahwasanya anak dan istri sirinya itu hilang. Jadi, awal info yang disampaikan adalah istri dan anaknya itu hilang," ujarnya.

DBM disebut langsung menangis dan bersujud setelah mengaku sudah mempunyai istri siri. Martha pun terpukul karena pengkhianatan rumah tangga dan terseret kasus suaminya.