Searah Kembangkan East Java Gas Hub Guna Penuhi Pasokan Gas Industri di Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan joint venture (patungan) antara Petronas Malaysia dan Eni Italia, Searah tengah mengembangkan proyek strategis bernama East Java Gas Hub untuk menjaga pasokan gas.

Senior Manager Strategic & Business Planning Manager Searah Nabil Aswad M Hatta mengatakan kebutuhan gas terutama untuk industri masih sangat besar di Jawa Timur.

“East Java Gas Hub ini mendukung produksi dan infrastruktur gas, untuk memenuhi kebutuhan energi dan industri Jawa Timur,” kata Nabil di salah satu hotel Surabaya, Selasa (3/11).

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Nabil menyebut kebutuhan gas itu terus mengalami peningkatan bersamaan dengan tumbuhnya industri. Di sisi lain, pasokannya masih belum mencukupi untuk memenuhi semuanya.

“Karenanya kami melihat pengembangan East Java Gas Hub menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi industri di Jawa Timur,” ujarnya.

Searah mempunyai fasilitas minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja (WK) Ketapang, di perairan utara Madura. Hal itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan East Java Gas Hub.

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Proyek bernama Lapangan Bukit Panjang itu memproduksi sekitar 2.997 barel atau setara minyak per hari (BOEPD) dan gas sebesar 33 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), hingga Juni 2026.

Searah juga tengah mengembangkan sumur baru NZ3 Lapangan Bukit Panjang untuk meningkatkan produksi. Proyek tersebut ditargetkan untuk selesai di November 2026 ini.