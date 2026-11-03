Kabel Semrawut di Gresik Ancam Keselamatan, DPRD Desak Provider Gunakan Tiang Bersama

jatim.jpnn.com, GRESIK - Penataan jaringan kabel udara di sejumlah ruas wilayah Kabupaten Gresik menjadi perhatian DPRD setempat. Kabel yang menjuntai dan saling tumpang tindih tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mendesak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan infrastruktur utilitas tersebut. Salah satu solusi yang didorong adalah mewajibkan penyedia jasa telekomunikasi menggunakan skema tiang bersama atau shared pole.

Hamdi menyoroti kebiasaan sejumlah penyedia layanan internet dan telekomunikasi yang memasang tiang sendiri-sendiri untuk memperluas jaringan. Akibatnya, jumlah tiang semakin banyak dan bentangan kabel di sejumlah kawasan terlihat tidak beraturan.

“Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan internet, listrik, dan telekomunikasi harus diimbangi dengan penataan infrastruktur yang tertata dan terpadu,” ujar Hamdi, Selasa (3/11).

Menurut dia, Pemkab Gresik sebenarnya telah memiliki dasar hukum untuk mengatur jaringan utilitas melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Utilitas. Namun, pelaksanaannya dinilai belum optimal karena pengawasan dan penindakan di lapangan masih lemah.

Karena itu, Hamdi mendorong Pemkab segera menyusun desain infrastruktur utilitas terpadu yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah. Seluruh penyedia jasa telekomunikasi juga perlu diwajibkan berbagi tiang agar pemasangan jaringan tidak terus bertambah tanpa kendali.

Dia juga mengusulkan agar tiang yang telah memiliki izin resmi diberi penanda khusus. Sementara itu, infrastruktur yang tidak berizin atau melanggar ketentuan zonasi harus ditindak, termasuk melalui pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Pengawasan harus dilakukan secara berkala, jangan sampai pemasangan tiang dan kabel dibiarkan tanpa kejelasan izin. Juga standar keselamatan,” tuturnya.