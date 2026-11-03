Viral Seorang Wanita Mendadak Melahirkan di Toko Parfum Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Beredar sebuah video di media sosial seorang wanita melahirkan di sebuah toko parfum Kota Malang. Kondisi ibu dan bayinya dikabarkan selamat setelah ditangani medis.

Dalam video, awalnya terlihat seorang wanita tengah digendong oleh dua pria di depan toko parfum yang berada di Jalan Borobudur No. 34, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Selanjutnya, satu orang pria dan perempuan pegawai toko parfum tersebut menghampirinya. Mereka meminta agar wanita yang digendong segera dimasukkan ke dalam.

Baca Juga: Dokter di Surabaya Diduga Perkosa Adik Ipar Hingga Korban Melahirkan

Kemudian, wanita yang terlihat lemas tersebut dibaringkan di lantai dekat meja kasir toko. Dia pun melahirkan dengan dibantu kedua pria yang menemaninya dari awal.

Salah satu karyawan Husein membenarkan adanya wanita melahirkan di toko parfum tempatnya bekerja tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (1/11) sekitar pukul 09.30 WIB.

"Saya duduk di sini (toko parfum), terus ada orang lewat arahnya ke timur, lalu balik (ke barat), lari ke toko, tanya rumah sakit terdekat mana," ujar Husein kepada wartawan, Selasa (3/11).

Husein sempat kebingungan ketika didatangi oleh kedua pria tersebut. Dia sempat menjawab Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang berada dekat dengan lokasi.

Akhirnya, pria tersebut memutuskan pergi, tetapi tak lama kembali lagi. Salah satu pria yang masih mengenakan helm langsung menggendong wanita mendekat ke toko parfum itu.